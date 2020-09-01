В местах, где проходила тренировка, расположены уязвимые и важные объекты инфраструктуры Херсонской области.

В шести районах Херсонской области провели антитеррористическую тренировку, в ходе которой силовики отражали условные атаки диверсантов на важные объекты инфраструктуры.

Читайте такжеНа Херсонщине силы ПВО провели зрелищные маневры с участием ЗРК "Бук" и " Оса " (фото, видео)Как сообщает пресс-центр СБУ, в местах, где проходила тренировка, расположены террористически уязвимые и стратегически важные объекты, такие как Каховская ГЭС, Каховский судоходный шлюз и сооружения Северо-Крымского канала.

«По сценарию тренировок условные диверсанты пытались совершить ряд диверсионно-террористических актов на стратегических объектах Херсонщины за незаконного проникновения на них и минировании помещений и оборудования», – говорится в сообщении.

В результате тренировки удалось проверить уровень защищенности объектов, готовность их администраций, служб безопасности и охраны, местных правоохранительных органов, спецслужб и других военизированных формирований.

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Автор: Катерина Шварц