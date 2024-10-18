Перечень военной помощи также содержит системы ПВО, такие как ЗРК IRIS-T и боеприпасы для FrankenSAM "Бук".

ВСУ усилились еще шестью самоходными артиллерийскими установками (САУ) PzH 2000 от Германии. По данным экспертов, они значительно раньше прибыли в Украину, чем ожидалось.

Как пишет Defence Express, эти САУ по сложной схеме передали через Катар. Уточняется, что это стало известно благодаря тому, что правительство Германии обновило перечень помощи, который содержит вооружение переданное в Украину за последний месяц.

Напоминается, что в сентябре стало известно о соглашении между Германией и Катаром о передаче 12 единиц PzH 2000 в Украину двумя партиями. Изначально планировалось, что первая партия будет поставлена до конца 2024 года, а вторая - в первой половине 2025-го. Однако, первые шесть САУ, очевидно, прибыли значительно раньше, что, вероятно, связано с их хорошим техническим состоянием, которое не требовало длительного ремонта. Это также может свидетельствовать о возможности ускоренной поставки второй партии.

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Добавляется, что Катар заказал 24 единицы PzH 2000 в Германии еще в 2013 году, а передача 12 из них Украине осуществляется в рамках круговой сделки, где вместо старых установок Катар получит новые системы RCH 155.

Кроме артиллерии, в обновленном перечне вооружения есть ЗРК средней дальности IRIS-T SLM; ЗРК ближнего действия IRIS-T SLS; ракеты IRIS-T SLM и RIM-7 Sea Sparrow (используются в FrankenSAM "Бук"); 8 танков Leopard 1; 20 БМП Marder; 4 MRAP; 2 инженерные машины Wisent 1; мостоукладчик Beaver; 24 тысячи 155-мм снарядов; боеприпасы для танков Leopard и БМП Marder; 13 тысяч одноразовых гранатометов RGW-90 Matador; 40 тысяч 40-мм гранат; 460 штурмовых винтовок MK 556; 90 снайперских винтовок HLR 338; 30 винтовок CR 308; 3 тысячи пистолетов SFP9; 30 беспилотников Vector; саперное и медицинское оборудование.

PzH 2000 - что известно о немецкой САУ

PzH 2000 - немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ), разработанная компанией Krauss-Maffei Wegmann в 1998 году.

Оснащена 155 мм гаубицей длиной 52 калибра, системой навигации, автоматизированной системой управления огнем, ручной системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов, системами обнаружения огня, автоматического пожаротушения и защиты. Также есть возможность устанавливать блоки навесной динамической защиты на крышу и бока башни.

PzH 2000 способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км. Гаубице принадлежит мировой рекорд - на полигоне в Южной Африке она выстрелила на 56 км снарядом V-LAP (активно-реактивный снаряд с улучшенной аэродинамикой).

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