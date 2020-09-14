Стратегические партнеры Украины намекнули. что не дадут превратить Черное и Азовское моря во "внутренние озера РФ".

В понедельник, 14 сентября, в сопровождении истребителей Воздушных сил ВСУ в воздушном пространстве Украины пролетели стратегические бомбардировщики ВВС США В-52Н.

Читайте такжеФранцузский корабль заблокировал российские комплексы С-400 в оккупированном КрымуОб этом говорится в сообщении Командования Военно-воздушных сил ВСУ в Facebook.

«В-52 под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий со странами-партнерами в сфере коллективной безопасности. Такие патрулирования будут носить регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины, являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании», – говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России.

«Стратегические партнеры Украины в очередной раз намекают российскому руководству, что не оставят Украину наедине и не дадут превратить Черное и Азовское моря во внутренние озера РФ», – отметили в Командовании Военно-воздушных сил ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц