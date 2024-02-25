По словам Свитана, сбитие А-50 – возможно, вместе с Ил-22 – является большой потерей для россиян.

23 февраля был уничтожен еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 российских оккупационных войск. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил, как это отразится на ходе войны.

Примечательно, что по некоторым сообщениям, вместе с А-50 "приземлить" могли Ил-22. Как отметил эксперт в эфире "24 канала", эти самолеты всегда "ходят" рядом, поскольку Ил-22 преимущественно управляет наземными войсками, а А-50 фактически является летучим радаром, который видит на 600 км вглубь.

"Когда эта пара вместе в воздухе, то можно сказать, что это серьезная управляющая единица. Однако это такие "2 сарая с крыльями", тяжелые транспортники, которые очень легко сбиваются ракетами. Оптимальная дальность это 200-250 километров. Это рабочая дальность ракеты С-200", – отметил Свитан.

По словам военного летчика-инструктора, для захватчиков это очень серьезная потеря. Таких пар у них практически не осталось. Кроме того, нужно "слетать экипажи".

"Это примерно то же самое, если бы мы, например, попали HIMARS или ATACMS в штаб армии. То есть довольно таки серьезная потеря для россиян", – пояснил эксперт.

Он считает, что это будет видно даже по наземным операциям со стороны противника. Масштабы операционного воздействия однозначно будут уменьшены.

Сбитие самолета А-50

Вечером 23 февраля 2024 года над Азовским морем был сбит российский самолет ДРЛО А-50. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, именно этот самолет координировал атаку по Украине 7 февраля.

Впоследствии информацию об уничтожении А-50 подтвердил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. Он поблагодарил разведку и всех причастных к уничтожению вражеского борта.

В России же заявили, что в Краснодарском крае упали два "летательных аппарата". О сбитии самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 оккупанты решили молчать.

24 февраля представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что это была операция разведки и Воздушных сил. По его словам, на борту сбитого российского самолета были 10 членов экипажа – они уничтожены, как и сам борт.

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