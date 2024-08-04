Аналитики отметили, что это непременно приведет к потере всех субмарин Черноморского флота РФ.

Потопление российской подводной лодки "Ростов-на-Дону" означает автоматический вывод из строя еще четырех субмарин Черноморского флота РФ.

В связи с этим аналитики издания Defense Express обратили внимание на очень важный момент - у россиян нет возможности ремонтировать свои подводные лодки в Черном море.

То есть сейчас у ВСУ есть возможность уничтожения подводных лодок РФ во временно оккупированном Севастополе. Это, как подчеркнули аналитики, очень важный аспект, поскольку в Черном море у россиян есть еще подводные лодки аналогичного проекта "Варшавянка" Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино", а также проекта "Палтус" Б-871 "Алроса".

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При этом основным ремонтным заводом подводных лодок в Черном море у РФ является именно Севастопольский морской завод, хотя он не всегда мог выполнять работы. Поэтому, как отметили аналитики, раньше некоторые российские субмарины направляли на ремонт в Кронштадт. А "Колпино" проходил ремонт в Севастополе в начале 2022 года, по плану он должен был закончиться 1 февраля 2022 года.

Аналитики отметили, что теперь для всех российских субмарин возможности выхода из Черного моря нет из-за перекрытия Босфора Турцией. Поэтому единственная возможная альтернатива - судоремонтный завод в Новороссийске, который никогда не занимался подводными лодками. Также не подходят для подобных ремонтов и судостроительные и ремонтные предприятия в Керчи.

"То есть в РФ сейчас все подводные лодки остались без возможности полноценного ремонта, поскольку для этого их необходимо загнать под удар в оккупированный Севастополь. При этом эксплуатация всех трех "Варшавянок" в РФ крайне активна и частота их ремонта и обслуживания выше норм мирного времени", - констатировали аналитики и добавили, что вывод из строя четырех подводных лодок РФ - это лишь вопрос времени.

Потопление "Ростова-на-Дону"

Под первый удар ВСУ "Ростов-на-Дону" попал 13 сентября прошлого года. Тогда по нему ударили крылатыми ракетами Storm Shadow. На тот момент субмарина находилась в сухом доке Севастопольского морского завода.

В июне этого года лодку отремонтировали до состояния, которое позволяло ей держаться на воде и перевели в Килен-бухту, где находится 13-й судоремонтный завод. Именно там, 2 августа во время продолжения ремонтных работ на плаву эта подводная лодка, очевидно и была потоплена.

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