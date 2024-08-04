Эксперты говорят, что россиянам теперь просто негде обслуживать свои подводные лодки в Черном море, и это будет иметь определенные последствия.

Успешное уничтожение "Ростова-на-Дону" показало, что российские подводные лодки, которые остаются в Черном море, фактически оказались в ловушке: они не могут выйти из этого моря и их негде обслуживать. Об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Подводная лодка "Ростов-на-Дону" получила удар крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP 13 сентября 2023 года, когда находилась в сухом доке Севастопольского морского завода. До июня текущего года его смогли худо-бедно подлатать, чтобы он мог просто держаться на воде, и перетащили в Килен-бухту, где находится 13-й судоремонтный завод. Там должны были продолжить ремонт, но 2 августа лодка снова получила ракету в борт и, очевидно, затонула.

"То есть сейчас у Сил обороны Украины есть доказанная возможность уничтожения российских подводных лодок в пока оккупированном Севастополе, которые находятся не только в сухом доке, но и в "стенке". И это очень важный аспект, потому что в Черном море в РФ находится еще три подводные лодки аналогичного проекта "Варшавянка" Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино", а также проекта "Палтус" Б-871 "Алроса", - пишет Defense Express.

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Как отмечают аналитики, именно Севастопольский морской завод был главной ремонтной базой для российских подводных лодок в Черном море. Да и то иногда приходилось гнать лодки вокруг всей Европы в Кронштадт, чтобы выполнять определенные виды ремонтных работ там.

Однако сейчас турецкие проливы закрыты для военных кораблей РФ из-за войны. Также под большим сомнением возможность перегнать их системой рек и каналов по маршруту через Дон и Волгу. В теории ремонтировать корабли еще можно в Новороссийске, но тамошний завод никогда не имел дел именно с подводными лодками.

"То есть в РФ пока все подводные лодки остались без возможности полноценного ремонта, потому что для этого их необходимо загнать под удар в оккупированный Севастополь. При этом эксплуатация всех трех "Варшавянок" в РФ крайне активна и частота их ремонта и обслуживания выше норм мирного времени", - отмечают эксперты.

В Defense Express признают, что все это не означает выход из строя этих лодок "уже завтра", однако без надлежащего текущего ремонта вероятность поломки и даже подводной аварии при выходе в море значительно возрастает.

Уничтожение "Ростова-на-Дону"

Как писал УНИАН, в ночь на пятницу, 2 августа, в оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Распространилась информация, что произошел прилет в районе 13-го судоремонтного завода черноморского флота РФ в Килен-бухте.

На следующий день Генштаб ВСУ сообщил, что в Севастополе была поражена подводная лодка "Ростов-на-Дону", в результате чего та затонула в ремонтной бухте.

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