В прошлом году Украина нанесла удар крылатыми ракетами по "Севморзаводу", где находилась подводная лодка "Ростов-на-Дону".

Субмарина "Ростов-на-Дону" проекта 636.3 Черноморского флота ВМФ России завершила доковый ремонт. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на российские источники.

Напомним, 13 сентября 2023 года Украина нанесла удар крылатыми ракетами Storm Shadow по Севастопольскому морскому заводу, где находились большой десантный корабль "Минск" Балтийского флота и подводная лодка "Ростов-на-Дону" Черноморского флота РФ.

Как сообщали после атаки российские источники, полученные подлодкой повреждения не являются критическими.

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Впрочем, эксперты Defense Express обратили внимание на то, что почти через год после ракетной атаки россияне смогли разве что "залатать" пробоины в корпусе субмарины для того, чтобы ее можно было вывести из сухого дока.

Как можно было видеть на фото, обнародованных после удара, лодка получила достаточно тяжелые повреждения, в частности, носовой части, где размещаются торпедные аппараты.

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Ранее стало известно, что Россия вывела в море корабль "Иван Папанин", который можно будет использовать как ледокол, буксир, пожарное судно и боевой корабль.

Предполагается, что среди прочего он сможет нести противокорабельные Х-35 - малогабаритные тактические дозвуковые ракеты, предназначенные для уничтожения ракетных, торпедных и артиллерийских катеров, кораблей водоизмещением до 5 тыс. т и морских транспортов.

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