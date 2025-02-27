На эффективность бомбардировок противника влияет уничтожение вражеских дронов-разведчиков.

Выводы аналитика Forbes об эффективности РЭБ против российских авиационных бомб, определенным образом преувеличены. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал главный редактор специализированного военного издания Defense Express Олег Катков.

По его словам, действительно, определенным образом можно влиять на модули планирования и коррекции (МПК), которыми оснащены российские бомбы.

"Но это сложно задавать эти антенны. Это не просто включил "глушилку" от дрона, условно и все заработало. Это все сложнее. Однако в определенной степени работать возможно. Вопрос в том, что насыщение средствами РЭБ, для того, чтобы оно все нивелировало, это совсем другая история, чем просто возможность или невозможность влиять на эти УМПК", - сказал Катков.

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Он добавил, что объективно есть несколько факторов, которые могут влиять на эту систему, которую россияне используют для поражения целей. В частности, уничтожение вражеских дронов-разведчиков. Как пояснил Катков, сейчас уже идет речь о тысячах таких единиц, которые были уничтожены ВСУ. Эксперт уточнил:

"Враг сбрасывает свои боеприпасы на соответствующие цели, которые ему разведывает эти дроны. То есть, уничтожая дроны, мы уничтожаем глаза, и враг имеет меньше информации для того, чтобы наводить свои УМПК. Также еще есть фактор погоды, который также влияет...".

В то же время он отметил, что ВСУ используют все имеющиеся средства для противодействия российским бомбам.

"В целом статья Forbes в определенной степени несколько оптимистична, но это ни в коем случае не означает, что Украина не использует весь необходимый комплекс противодействия угрозы, который есть в наличии и не развивает его", - подчеркнул Катков.

Статья Forbes о КАБах

Как писал УНИАН, по данным аналитика Forbes Дэвида Акса, на фронте постепенно и незаметно ситуация изменилась, и теперь очевидно, что "золотая эра" УМПК, которые использует РФ, прошла. Как отмечают российские аналитики, атаки КАБами не прекратились, однако эффективность их поражения заметно снизилась из-за одной важной детали - невозможности взаимодействовать с системами спутниковой коррекции благодаря эффективности и численности украинских радиоглушилок. По данным аналитика, хотя сами по себе планирующие бомбы достаточно недорогие - каждая стоит около 25 000 долларов, однако истребители, которые сбрасывают их по две или четыре за раз, - недешевы.

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