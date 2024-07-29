Специалисты ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) работают над включением в состав вооружения нового истребителя Су-57 беспилотных аппаратов. Об этом пропагандистскому ТАСС сообщил глава госкорпорации "Ростех" (ОАК входит в нее) Сергей Чемезов.
"Развивается программа истребителя пятого поколения Су-57, расширяется спектр вооружения, в состав которого включаются беспилотники", - заявил глава "Ростеха".
Также сообщается о расширении функционала Су-57 под задачи российско-украинской войны.
Как заявили в Объединенной авиастроительной корпорации, самолет способен выполнять задачи в условиях насыщенной ПВО за счет повышенных характеристик скрытности и выживаемости. В корпорации добавили, что Су-57 применяют в боевых действиях наравне с фронтовым бомбардировщиком Су-34 и истребителем Су-35.
"Именно совместное применение этих трех типов самолетов позволяет комплексно отвечать на возникающие угрозы", - говорят россияне.
Истребитель Су-57 - справка
Су-57 совершил первый полет 29 января 2010 года. Сами россияне относят его к пятому поколению.
Впрочем, далеко не все согласны с такой оценкой: по мнению некоторых специалистов, истребитель не соответствует требованиям малозаметности, которая является одним из ключевых (если не ключевым) требованием к пятому поколению.
Также по словам специалистов, истребитель постоянно сталкивается с техническими неисправностями. Речь, в частности, о недостатках бортового компьютера, от которого зависит работа всех систем самолета.
Ранее, напомним, украинские разведчики впервые поразили истребитель Су-57 на аэродроме "Ахтубинск".