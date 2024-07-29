РФ позиционирует Су-57 как истребителя пятого поколения, однако далеко не все эксперты согласны с такой оценкой.

Специалисты ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) работают над включением в состав вооружения нового истребителя Су-57 беспилотных аппаратов. Об этом пропагандистскому ТАСС сообщил глава госкорпорации "Ростех" (ОАК входит в нее) Сергей Чемезов.

"Развивается программа истребителя пятого поколения Су-57, расширяется спектр вооружения, в состав которого включаются беспилотники", - заявил глава "Ростеха".

Также сообщается о расширении функционала Су-57 под задачи российско-украинской войны.

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Как заявили в Объединенной авиастроительной корпорации, самолет способен выполнять задачи в условиях насыщенной ПВО за счет повышенных характеристик скрытности и выживаемости. В корпорации добавили, что Су-57 применяют в боевых действиях наравне с фронтовым бомбардировщиком Су-34 и истребителем Су-35.

"Именно совместное применение этих трех типов самолетов позволяет комплексно отвечать на возникающие угрозы", - говорят россияне.

Истребитель Су-57 - справка

Су-57 совершил первый полет 29 января 2010 года. Сами россияне относят его к пятому поколению.

Впрочем, далеко не все согласны с такой оценкой: по мнению некоторых специалистов, истребитель не соответствует требованиям малозаметности, которая является одним из ключевых (если не ключевым) требованием к пятому поколению.

Также по словам специалистов, истребитель постоянно сталкивается с техническими неисправностями. Речь, в частности, о недостатках бортового компьютера, от которого зависит работа всех систем самолета.

Ранее, напомним, украинские разведчики впервые поразили истребитель Су-57 на аэродроме "Ахтубинск".

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