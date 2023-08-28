Оккупанты планируют использовать как свои, так и иностранные комплектующие для производства.

Россия уже собирает "Шахеды" на своей территории и планирует наращивать производство.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в комментарии РБК-Украина.

"После последних атак "Шахедов" мы обнаружили в них элементы, которые указывают на то, что финальный этап сбора этих БПЛА происходит уже на территории России. Об этом в частности свидетельствует увеличение количества российских деталей в дронах. И кроме того, мы имеем планы агрессора, которыми предусмотрено наращивание производства "Шахедов" на территории РФ", - сказал Скибицкий.

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Он также напомнил, что во время одной из российских выставок ВПК заявили, что Москва хочет освоить примерно 60 БПЛА различных модификаций до 2030 года. Во втором полугодии 2023 года россияне хотят изготовить 1300 единиц дронов "Герань-2", то есть "Шахедов". В них планируют использовать комплектующие как иностранного, так и собственного производства.

Впрочем, по данным ГУР, на сегодня Россия не способна изготавливать такое количество БПЛА. Данные о производственных мощностях оккупантов и путях поставки комплектующих собираются.

Россия выпускает "Шахеды"

Напомним, что в прошлом году Россия купила у Ирана ударные беспилотники для террористических атак на города Украины. В ноябре 2022 года Тегеран признал, что Москва получила дроны.

Затем Иран и Россия подписали договор об открытии завода по производству этих дронов в "Алабуге" - особой экономической зоне Татарстан. По мнению американской разведки, завод обеспечит Москву большим количеством БПЛА, чем поставлял Иран.

В июле 2023 года руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что россияне начали использовать для атак собственные дроны-камикадзе.

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