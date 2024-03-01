Россия потеряла то количество ББМ, с которым и начала полномасштабную войну с Украиной.

За два года полномасштабной войны Россия потеряла то количество ББМ, с которым и вступила в войну. Об этом пишет военный эксперт Александр Коваленко в анализе для Oboz.ua, анализируя тенденции производства и потерь этой техники в России.

Так, отмечает эксперт, ББМ в России производит Курганский машиностроительный завод (сейчас производятся БМП-3, БМД-4М, БТР-МД "Ракушка"), Волгоградский тракторный завод (БМД-2, БМД-4) и Арзамасский машиностроительный завод (БТР-82). Кроме того, на ряде предприятий осуществляется модернизация уже не выпускающейся продукции.

"То есть, исходя из вышеизложенной номенклатуры основных российских ББМ мы можем сразу распределить две категории – тех, которые производятся и тех, которые восстанавливаются после хранения, модернизируются и отправляются в зону боевых действий", - отмечает эксперт.

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Поставки ББМ в российские войска

В 2018 – 2019 гг. российские войска получили минимум 279 ББМ разных типов, из которых минимум 62 – это снятые с хранения БМП-2, отмечает Коваленко.

В 2019–2020 гг. в российскую армию было поставлено минимум 426 боевых бронированных машин разных типов, из которых минимум 82 – это снятые с хранения и модернизированные БМП-2.

В то же время с конца 2020 по конец 2021 года в России максимально засекретили поставки в армию военной техники и в открытых источниках появлялось очень мало конкретизированной информации о передаче ББМ, подчеркивает эксперт. Можно утверждать, что суммарно в период 2020-2021 гг. российские войска получили около 724 ББМ разных типов, из которых минимум 300 – это снятые с хранения и модернизированные БМП-2.

Эти данные позволяют сделать вывод, что произведенные с нуля, новые ББМ в России выпускались на всех предприятиях в мирное время в количестве от 200 до 300 единиц и не более. То есть от 15 до 25 единиц в месяц, или полтора ротных и неполный батальонный комплект, отмечает Коваленко.

Потери ББМ в Украине

При этом, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за два года полномасштабной войны российские оккупационные войска потеряли 12,5 тыс. боевых бронированных машин.

"По последним данным, в зоне боевых действий в Украине у российских оккупационных войск в распоряжении находятся почти 7 тысяч ББМ. А по некоторой информации, на момент полномасштабного вторжения в Украину у России на вооружении стояло от 12 до 15 тысяч боеспособных ББМ", - отмечает Коваленко.

Таким образом, подытоживает эксперт, Россия вступила в полномасштабную войну против Украины, имея один из самых впечатляющих показателей по количеству боевых бронированных машин. При этом по состоянию на сегодня этот показатель сократился более чем в два раза (с учетом потерь и производства). При этом производство явно составляет не более 20% поставляемой для войск продукции, а возможно, и меньше, поскольку этот процесс занимает намного больше времени, нежели восстановление и модернизация находящейся на хранении техники.

И поскольку в 2023 году в зоне боевых действий стали появляться очень редкие вариации ББМ, из музеев и НИИ – БТР-90 или трофейный со времен 2008 г. БМП-1У "Шквал", это свидетельствует о том, что российский военно-промышленный комплекс, работающий в режиме масштабной ремонтной базы, не успевает компенсировать потери, отмечает Коваленко.

Потери России в Украине - что известно

Общие боевые потери России в войне среди личного состава ориентировочно составили около 414 тыс 680 человек. Также уничтожены более 6,6 тыс. танков, 12,5 тыс. боевых бронированных машин, более 10 тыс. артиллерийских систем.

В частности, только за февраль потери россиян в технике составили 288 танков, 809 боевых бронированных машин, 878 артиллерийских систем,

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