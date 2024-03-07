В России почти отсутствует производство танков и БМП.

В России хватит человеческого ресурса и дронов еще на два года войны, но есть серьезные проблемы с техникой - танками и БМП. Об этом сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона, комментируя информацию литовской разведки, что Россия будет иметь достаточно ресурсов, чтобы вести войну еще два года.

"Если мы говорим о человеческом ресурсе. То его хватит более чем на два года. В этом вопросе так. Если мы говорим о ресурсе ракетных ударов - производство ракет, производство дронов, то хватит безусловно. И будет еще возможность наращивать этот потенциал", - подчеркнул он.

При этом эксперт отметил, что возникает вопрос как можно использовать ресурсы, которые берутся постоянно со складов и центров хранения. "У них почти отсутствует производство танков, например. Т-80 не производится. Т-72 - преимущественно восстановление и модернизация. Т-90 - менее одного ротного комплекта в месяц производится, то есть 6-7 единиц. Остальное - это восстановление и модернизация, в частности, Т-62, Т-54 и Т-55. Не от хорошей жизни. ВПК не может справиться с теми потерями и компенсацией этих потерь", - сказал Коваленко. По его словам, у России нет ресурсов, чтобы производить танки "с нуля".

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Эксперт отмечает, что не лучше ситуация с БМП. "Это "Курганмашзавод" - максимум батальонный комплект в месяц, то есть 300 единиц в год", - добавил он.

По его словам, враг постепенно будет деградировать в вопросах, касающихся танков и БМП. "Они даже сейчас деградируют. Мы видим сейчас в зоне боевых действий много техники, но не профильной, не функциональной. МТ-ЛБ с металлическими будками (речь идет о советском бронетранспортере, который в народе называют - "мотолыга или маршрутка" - УНИАН). Когда "буханка" заменяет бронированный боевой автомобиль", - рассказал Коваленко.

При этом он отметил, что Северная Корея может помочь России техникой, но то количество техники, которое Силы обороны уничтожают каждый месяц, невозможно будет постоянно перекрывать.

Война в Украине может длиться от 2 до 5 лет - что известно

Как известно, Литовская военная разведка считает, что Россия имеет ресурсы для ведения войны против Украины при такой интенсивности как сегодня, по меньшей мере, еще два года.

Такую способность стране-агрессору обеспечивают высокие цены на нефть, обход международных санкций и государственные инвестиции.

Как сообщал УНИАН, медиакомпания CNN, ссылаясь на данные американской разведки и мнения американских политиков, считает, что война в Украине продлится минимум два года даже если США полностью остановят поддержку Киева после победы Дональда Трампа на выборах.

Ранее Трамп уже делал заявление, что остановит войну в Украине в первый же день своего возвращения в Белый дом. Представитель Демократической партии Майк Квигли заявил CNN, что это можно понимать как планы Трампа позволить Путину сохранить уже захваченную территорию. Однако мало кто верит, что такие идеи Трампа действительно остановят войну.

Независимо от того, что произойдет в американской политике в этом году, представители разведки США и Запада считают, что война России в Украине, вероятно, продлится гораздо дольше.

В частном порядке некоторые официальные лица США и Запада говорят, что боевые действия могут продолжаться еще пять лет.

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