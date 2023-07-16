Немало танков уехали на фронт по консервации без подготовки и модернизации.

Полторы тысячи танков в этом году планирует изготовить Россия. Такое громкое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В то же время его шеф Владимир Путин рассказывает о таком же количестве, впрочем, в течение следующих лет. Хвастается, что за последний год ВПК России значительно модернизировался.

Как говорится в сюжете 1+1, на самом деле россиянам приходится присылать на войну в Украину танки, которые еще "помнят" Брежнева. А среди депутатов звучат предложения создать дивизию из памятников, сняв с пьедесталов Т-34 времен Второй мировой войны.

"Самая большая по количеству танков в мире - такой до начала полномасштабной войны в Украине считалась российская армия. Ее парк насчитывал 12 тысяч 556 единиц", - напоминают журналисты и отмечают, что это - больше, чем в КНДР и США вместе взятых.

Но российские танки были значительно "перемолоты" ВСУ с начала полномасштабного вторжения РФ. Из-за колоссальных потерь в этой технике Россия была вынуждена расконсервировать старые танки. И из 25 тысяч заявленных единиц на ходу - менее трети, и даже эти условно уцелели.

Немало танков уехали на фронт после консервации без подготовки и модернизации. "Такие машины, как правило, "сыплются" в течение 1-3 недель эксплуатации даже без стрельбы", - говорит военный эксперт Николай Саламаха.

Также эксперты говорят, что из-за санкций в РФ не могут быстро восстанавливать побитую в боях в Украине технику. Электронику и приборы для нее покупают теперь нелегально, что значительно замедляет процесс. Поэтому вместо обещанных Кремлем 800 единиц в год в бой возвращают едва треть.

А новые разработки танков, которыми гордятся российские пропагандисты, существуют лишь в нескольких экземплярах для выставок и парадов, например, "раскрученный" Т-14.

"Забудьте про "Армату"! Ее не было и не будет! Были ходовые макеты для парадов. Он был только на языках пропагандистов", - заявляет Саламаха. А такие модели, как Т-90А, в настоящее время ограничены в модернизации и выпуске из-за санкций.

При таком дефиците тяжелой техники в армии РФ начали латать дыры танками, старше самого Путина. Сначала - на эшелонах в Украину.

Россия снимает с хранения древние танки Т-54

Ранее аналитики Conflict Intelligence Team выяснили, что из резервной базы на Дальнем Востоке начали вывозить советские танки семейства Т-54/55.

Отмечается, что факты отправки и использования ВС РФ танков Т-62 в ходе полномасштабного вторжения фиксируются еще с лета 2022 года, но снятие с хранения Т-54/55 зафиксировано впервые.

Вас также могут заинтересовать новости: