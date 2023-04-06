Вполне вероятны точечные ракетные удары по территории Украины, отметила Гуменюк.

Корабельная группировка врага остается в достаточно большом составе, суммарный залп "Калибров" может составлять 24 единицы. Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона.

"Корабельная группировка остается в достаточно большом составе. Это 14 кораблей, среди которых 4 ракетоносителя так и остаются: два надводных, два подводных. Суммарный залп "Калибров" в этом случае может составлять 24 единицы", - добавила она.

По ее словам, если они находятся на боевом дежурстве – это достаточно высокий уровень угрозы для всего населения Украины. Поскольку ракеты типа "Калибр" могут достигать любой точки на территории нашего государства.

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"Надо осознавать, что вполне вероятны ракетные удары. Скорее всего, это будет не массированная атака, но нельзя исключать точечные удары", - сказала Гуменюк.

Война в Украине - последние новости

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины сдержали более 60 атак армии РФ. Эпицентром боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Сейчас враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В районе Бахмута российские оккупанты продолжают концентрировать наибольшие наступательные способности, несмотря на большие потери. По словам представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко, российские захватчики пытаются использовать тактику истощения и тотального разрушения.

Всего в марте интенсивность российских обстрелов по позициям военных выросла на 11%, добавил Демченко.

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