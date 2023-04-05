Максимально возможный залп "калибров" - 24 ракеты.

В Черном море уменьшилась корабельная группировка РФ. На боевом дежурстве осталось четыре ракетоносителя врага.

"Враг продолжает маневры в Черном море. На боевом дежурстве из шести оставлено четыре ракетоносителя: два надводных и два подводных. Максимально возможный залп "Калибров" – 24 ракеты", – сообщает Оперативное командование "Юг".

Как отмечается, уровень даже такой угрозы в командовании оценивают как очень высокий.

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Удары РФ по Украине

Российские оккупационные войска наносят ракетные удары по Украине как с воздуха, так и с моря. Кроме того, враг атакует украинские города дронами-камикадзе.

Так, в ночь на 4 апреля 2023 года оккупанты атаковали "шахедами" Одесскую область, задело и Николаевскую область. Украинские защитники сбили 14 из 17 вражеских дронов: 13 – над Одесчиной, один – над Николаевщиной.

Кроме того, россияне начали чаще применять авиабомбы. 4 апреля оккупанты ударили ими по Черниговщине. Россияне сбросили с Су-35 две бомбы на одно из сел области.

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