За минувшие сутки украинской армии удалось сдержать более 60 атак врага.

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины сдержали более 60 атак армии РФ. Эпицентром боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в четверг, 6 апреля. Так, за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня.

На данный момент враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.

В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Турья, Леоновка, Печенюги Черниговской области; Середина-Буда, Стукаловка, Безсаловка и Волфино Сумской области, а также Одноробовка, Уды, Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Липцы, Нескучное, Огуречное, Зыбино и Бочковое в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Тополя, Фиголевка, Двухлетнее, Масютовка, Купянск, Кучеровка, крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Заречное, Торское, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении армия РФ продолжает неудачные попытки взять город "штурмом". За минувшие сутки оккупанты пытались вести наступательные действия в районе населенных пунктов Богдановка и Ивановское. Успеха не имели. Всего на этом направлении ВСУ сдержали около 20 атак врага. В течение суток армия РФ обстреляла 15 населенных пунктов - Васюковку, Миньковку, Орехово-Васильевку, Новомарково, Григорьевку, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровку, Белую Гору, Клебан-Бык, Торецк и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник также вел безуспешные наступательные действия. Возле Марьинки совершил более 25 безуспешных атак. Обстрелам подверглись Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа.

На Шахтерском направлении враг применял БПЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском армия РФ продолжает строить оборонительные рубежи и укреплять позиции. За сутки армия РФ открыла огонь по 35 населенным пунктам. Обстрелам подверглись Времовка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новопавловка, Каменское Запорожской области, а также Новоалександровка, Гавриловка, Новоберислав, Казацкое, Николаевка, Львовское, Ивановка, Антоновка, Степановка и Чернобаевка Херсонской области.

События на фронте - последние новости

Накануне вечером Генштаб ВСУ уточнил, что по состоянию на 5 апреля Россия ведет основное наступление на четырех направлениях: на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Там сейчас происходят самые ожесточенные столкновения.

Также вчера стало известно, что в рамках противостояния захватнической войне, которую продолжают вести оккупанты против народа Украины, украинская армия смогла "приземлить" вражеский вертолет Ка-52.

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