В Черниговской области ВСУ испытали ракетный комплекс, поражающий любую бронированную цель (фоторепортаж)

Испытания РК "Корсар" прошли вблизи поселка Гончаровское в Черниговской области.

В Черниговской области прошли испытания легкого переносного ракетного комплекса "Корсар" с усовершенствованным прицелом. Ракетный комплекс способен поразить любую бронированную цель на расстоянии 2,5 километров.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook.

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Отмечается, что испытания прошли вблизи поселка Гончаровское под руководством заместителя министра обороны Украины Александра Миронюка.

"Во время испытаний во взаимодействии с ГП "Гос ККБ "Луч" были задействованы боевые расчеты, которые прошли соответствующую подготовку, от командования Сухопутных войск ВСУ, десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций и Морской пехоты ВМС. Операторы расчетов, наряду с теоретическими навыками, отработали практические пуски ракет. Для определения эффективного распознавания цели и точности ее поражения пуски ракет были осуществлены как в светлую, так и в темное время суток", - отметили в Генштабе.

На данный момент продолжается обработка полученных результатов испытаний.

Отмечается, что ЛПРК "Корсар" предназначен для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей с любыми видами и типами брони: танков, бронетранспортеров, скоростных десантных катеров, а также малоразмерных целей - дотов, вертолетов, беспилотников.

Ранее УНИАН сообщал, что в начале мая в ВСУ провели испытания модернизированного танка Т72. Специалисты провели испытания стрельбы ракетой "Комбат".

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