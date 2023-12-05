Ранее руководство компании обещало изготавливать в Украине новейшие бронетранспортеры и БМП.

В украинском правительстве подтвердили намерения заключить соглашение с немецким концерном Rheinmetall о производстве бронетехники на территории Украины. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, запустить производство планируют "в ближайшей перспективе", сообщает пресс-служба правительства.

"Это флагманский проект единения сил Украины и европейских оружейников для достижения справедливого мира и для нашей общей безопасности. В будущем так же будем делать ставку на трансферт технологий, инвестиции в конструкторские разработки, новые производства и Military Tech", — подчеркнул премьер.

Шмыгаль напомнил, что в октябре во время его визита в Берлин вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем они дали старт сотрудничеству украинского оборонно-промышленного комплекса с немецким оружейным концерном Rheinmetall.

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Производство бронетехники Rheinmetall в Украине

Как писал УНИАН, на днях президент Rheinmetall Армин Паппергер в интервью немецким СМИ сообщил, что надеется заключить с украинским правительством контракт в начале 2024 года, который позволит начать производство немецкой бронетехники на украинских заводах уже летом.

Однако некоторые аналитики скептически отреагировали на это заявление и отметили, что, прежде чем радоваться, стоит все же дождаться подписания соглашения. Ведь еще в июле Паппергер уже обещал запустить производство танков в Украине не позднее сентября. Однако этого до сих пор не произошло.

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