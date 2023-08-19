До получения Украиной самолетов западного производства остается несколько шагов - тестирование возможностей украинских пилотов на этих самолетах, тренировка и политическое согласие.

Украина рассматривает возможность получения четырех типов многоцелевых истребителей западного производства.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров во время включения из Швеции.

"Мы действительно сосредоточены на F-16. Причина в том, что они были произведены больше всего. Статистически и математически F-16 получить проще. Но мы сосредоточены не только на этих самолетах. У нас в порядке желательности получения есть перечень из четырех самолетов. Это F-16, Gripen, Rafale и еще Eurofighter Typhoon. Поэтому мы сосредоточены не только на F-16", - сказал Никифоров.

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По его словам, шведские самолеты Gripen - это очень хорошая альтернатива для F-16, потому что являются универсальными (как конструкторы) и менее требовательными. Также истребители Gripen очень хорошо себя показали и украинские пилоты проходят тестирование на этих самолетах.

Отдельно Никифоров сообщил, когда теоретически Украина может получить эти самолеты.

"Практически до этого остается три шага. Сейчас (происходит) тестирование возможностей украинских пилотов на этих самолетах. Затем тренировка. Потом политическое согласие и только после - предоставление этих самолетов. Пока это только теоретическая возможность. Смотрим, что можно сделать", - сказал Никифоров.

Западные истребители для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина получит американские истребители F-16 после завершения обучения пилотов ВСУ на этих западных самолетах.

Дания и Нидерланды официально подтвердили получение от США одобрения на поставку самолетов F-16 Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина будет настаивать на передаче Швецией истребителей Gripen.

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