Системы Patriot могут поступить в Украину после Пасхи.

Украина ожидает от следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн") решения о передаче истребителей F-16. Об этом сказал спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости".

"Ожидаем от следующего "Рамштайна" хороших новостей все же о самолетах. Нам нужно решение для того, чтобы мы предпринимали определенные шаги по обучению пилотов, техников, в целях боевого управления. Будет решение, тогда будем (делать - Ред.) отсчет месяцев, когда произойдет сама передача и постановка на вооружение самолетов F-16", - сказал Игнат.

Он отметил, что сейчас идет война на истощение. "И хорошо, что в этой войне нас поддерживает такое большое количество стран, развитых стран, в которых большой ВВП, большие военные мощности", - подчеркнул Игнат.

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По его словам, при том, что Запад, наверное, не был готов к таким расходам в плане техники и вооружения, чтобы так быстро помогать Украине, сейчас мощности поставок наращиваются.

В частности, как сообщил Игнат, от Германии ожидается наращивание мощностей IRIS-T – и систем, и ракет к ним. Он отметил, что IRIS-T показал себя чрезвычайно мощно и сбил фактически все цели, по которым стрелял.

Также Игнат отметил, что о поставках батарей NASAMS объявлено было Норвегией и США, и они понемногу будут поступать в Украину. Игнат отметил, что системы Patriot ожидается получить после Пасхи. Должны также поступить в Украину системы ПВО SAMP/T. Он напомнил, что комплексы Patriot и SAMP-T смогут сбивать российскую авиацию на больших расстояниях.

Рамштайн 11 и передача авиации - что известно

Следующее, 11-е заседание Контактной группы по обороне Украины состоится на военно-воздушной базе "Рамштайн" 21 апреля.

Предварительное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялось 21 апреля по видеосвязи. Министр обороны США Ллойд Остин призвал международную коалицию стран в формате "Рамштайна" быстро и полноценно выполнять обязательства по усилению обороны Украины.

Украина просит западных партнеров предоставить современные истребители F-16, однако решения об их передаче ни в США, ни в других странах не принимали. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Силы обороны Украины смогут очень быстро освободить оккупированные территории, если получат американские истребители F-15 и F-16, которые имеют страны-члены НАТО. По его словам, украинские военные летчики могут научиться летать на F-16 менее чем за полгода.

6 апреля стало известно, что двое украинских пилотов успешно прошли тестирование на современных истребителях в США.

11 апреля исполняющий обязанности министра обороны Королевства Дания Троелс Лунд Поульсен заявил, что решение о передаче Украине самолетов F-16 должно приниматься совместно со странами-союзниками.

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