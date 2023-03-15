Президент Украины прокомментировал результаты заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, так называемый "Рамштайн-10".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться.

"Сегодня был плодотворный международный день для нашего государства, для нашей защиты. Состоялось очередное заседание в формате "Рамштайн", уже десятое. Боеприпасы для наших воинов, артиллерия, танки, защита украинского неба - все это обсуждалось. Есть решение", - сообщил он в вечернем видеообращении.

Зеленский также поблагодарил партнеров, в частности США, которые координируют заседания в формате "Рамштайн", за готовность помогать Украине.

Видео дня

"Особенно сейчас это важно - когда чувствуется, что российская агрессия приближается к моменту, когда она может надорваться", - сказал он.

Президент подчеркнул, что нет такого террориста, который мог бы наращивать свой потенциал в противостоянии со свободным миром.

"Россия - не исключение. Надо постоянно усиливать давление за террор. Давление в нашей обороне, в санкциях против России, в уничтожении путей обхода санкций российским государством и его компаниями, в политическом и юридическом давлении. Чем больше давления будет, тем быстрее будет движение к восстановлению нашей территориальной целостности и международного правопорядка. Делаем все, чтобы партнеры это чувствовали. Эту необходимость давить и в дальнейшем. Шаг за шагом. Безостановочно", - подчеркнул Зеленский.

"Рамштайн-10" - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 марта, состоялось десятое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-10").

В начале заседания министр обороны США Ллойд Остин заявил, в частности, об увеличении количества стран, которые берут обязательства усилить украинскую систему ПВО. Также, по его информации, девять стран намерены передать Украине более 150 танков Leopard. Остин уточнил, что речь идет о формировании более 9 бронетанковых бригад.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что сегодняшняя встреча в формате "Рамштайн" "внушает оптимизм", ведь речь шла об усилении противовоздушной обороны, поставках боеприпасов, обучении и формировании "бронированного кулака".