Украина просит западных партнеров предоставить F-16, однако решения об их передаче ни в США, ни в других странах не принимали.

Истребители F-16 позволят украинским пилотам завоевать господство в воздушном пространстве, значительно ослабив врага и спасая многие жизни.

Как объяснил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук, современные истребители могут лучше защищать тыловые регионы от вражеских воздушных атак.

"В среднем наша ПВО уничтожает около 75% крылатых ракет и ударных дронов. Но 25% все-таки долетают к своим целям! Погибают мирные жители, разрушается инфраструктура. F-16 могут эффективно уничтожать эти воздушные угрозы еще на границах, не подпуская ракеты и дроны к нашим городам", - подчеркнул он.

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Кроме того, командующий отметил, что российская авиация "преобладает украинскую в разы по количеству, а главное - у оккупантов технологическое преимущество".

"В Воздушных силах недостаточно сил и средств как наземных, так и воздушных, чтобы эффективно защитить воздушное пространство, войска на передовой и мирных жителей в прифронтовой зоне от ежедневного террора вражеских ударных самолетов и вертолетов. F-16 позволят завоевать господство в воздухе, значительно ослабив врага, спасая много жизней каждый день", - написал он.

Также речь идет о самом эффективном противодействии применению врагом управляемых авиабомб.

"Все чаще враг применяет управляемые авиабомбы массой 500 кг по всей линии фронта. Есть признаки подготовки к массовому применению УАБов массой 1500 кг! Самолеты россиян не заходят в зону поражения нашей ПВО, дистанционно нанося удары по передней линии и прифронтовым городам. Страдают мирные жители в северных, южных, восточных областях", - отметил Олещук.

По его словам, F-16 имеют в своем вооружении ракеты класса "воздух-воздух" с дальностью до 180 км. "Это позволит отогнать вражескую авиацию подальше от наших границ и линии боевого столкновения, что минимизирует вероятность применения управляемых авиабомб и других вооружений воздушного базирования", - пояснил Олещук.

Кроме того, он отметил, широкий спектр современного высокоточного вооружения F-16 позволит наносить высокоточные удары по российским войскам при контрнаступательных действиях.

"Необходимо остановить атакующие действия врага, завоевать преимущество в воздухе, уничтожить пути снабжения техники, боеприпасов и живой силы противника. Эти задания сможет выполнить F-16!", - подчеркнул командующий.

Олещук также отметил, что Черное море находится под контролем российского флота. "F-16 имеют вооруженные мощные противокорабельные ракеты, которые легко смогут загнать весь вражеский флот либо в порты, либо на морское дно. Украине нужно обеспечить свободу судоходства и защиту "зерновых коридоров", - написал командующий.

Также, по его словам, имеющееся оборудование и вооружение советских самолетов "превращает все миссии наших пилотов в смертельно опасные, что влечет непоправимые потери лучших сыновей Украины".

"Только современные технологии сделают их работу эффективной и безопасной. Наши летчики подготовлены и мотивированы учиться. И их достаточно, чтобы одновременно и воевать, и учиться. Наши летчики мечтают об F-16, они достойны летать на лучших самолетах!", - подчеркнул Олещук.

Он добавил, что Украина использует самолеты 40-летней давности. "Некоторые самолеты вдвое старше своих пилотов! Поддерживать их исправность с каждым днем становится все труднее. Собственные запасы запчастей истощаются, и у союзников их тоже нет. Многие вопросы закрываются путем так называемой "каннибализации", но это не может продолжаться вечно", - подчеркнул командующий.

Он подчеркнул, что нельзя ждать, пока вся авиация полностью остановится. "Благодаря передаче самолетов из Словакии и Польши удастся в определенной степени восстановить авиапарк МиГ-29 нескольких авиабригад, усилить возможности выполнения текущих боевых заданий истребительной авиацией. Однако для достижения преимущества в воздухе, для победы нам нужны современные самолеты", - написал Олещук.

Кроме того, он отметил, что запасы даже устаревших и малоэффективных советских боеприпасов для существующего авиапарка постоянно уменьшаются.

"Даже имея достаточное количество исправных самолетов и подготовленных летчиков в определенный момент наша авиация останется без средств поражения. Переход на F-16 или другую западную платформу с широким ассортиментом современного вооружения – единственный выход!", – пояснил командующий Воздушными силами.

Истребители для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 25 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Силы обороны Украины смогут очень быстро освободить оккупированные территории, если получат американские истребители F-15 и F-16, которые имеют страны-члены НАТО.

Сегодня, 8 апреля, Юрий Игнат сообщил, что россияне изготавливают новый вид тяжелых 1,5-тонных авиационных бомб, которые украинские Силы обороны пока не имеют возможности сбивать. Игнат отметил, что пока у Украины нет средств, чтобы сбивать авиационные бомбы, поэтому они несут определенную угрозу.

Однако США отказываются помогать Украине истребителями F-16. В частности, президент США Джо Байден заявлял, что Киев пока не нуждается в самолетах. По его словам, США сейчас предоставляют ВСУ другое важное вооружение. В то же время Конгресс собирается продолжить давление на администрацию Байдена с целью передачи самолетов. В Конгрессе добавили, что Украина может получить истребители F-16 в решающий момент.

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