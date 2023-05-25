Министр обороны США отметил, что союзники Украины остаются едины.

Страны, участвующие в заседании группы "Рамштайн", согласовали выделение пакета венной помощи. Общая сумма поддержки составляет 65 миллиарда долларов.

"В общем Контактная группа пообещала предоставить Украине помощь в области безопасности на $65 млрд", – сообщил министр обороны США Ллойд Остин в своем выступлении в рамках заседания "Рамштайн".

При этом он отметил, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывал на то, что союзники перестанут поддерживать Украину.

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"Он ставил на то, что наше единство даст трещину. Вместо этого мы остаемся едиными, как и раньше. И это может увидеть весь мир", – отметил глава оборонного ведомства США.

Встреча в формате "Рамштайн-12" 25 мая - что известно

25 мая стартовала очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины. На этот раз обсуждения проходят в онлайн-формате. От Украины в заседании принимает участие министр обороны Алексей Резников.

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что будет обсуждаться передача Украине радаров, снарядов, амуниции и систем ПВО для укрепления противовоздушной оброны. При этом он отметил, что Россия не смогла получить доминирующее преимущество в украинском небе.

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