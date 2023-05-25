Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины на общую сумму до 300 миллионов долларов.
Как отмечает Reuters, ожидается, что о нем объявят в пятницу, 26 мая 2023 года. Однако другие источники сообщили агентству, что сделать это могут и после выходных, которые посвящены Дню памяти в США.
"Ожидается, что в пакете будет больше управляемых реактивных снарядов залпового огня (GMLRS) для пусковых установок HIMARS, а также боеприпасы для защиты Украины от России", – говорится в материале.
Военная помощь Украине: важные новости
Финляндия направляет Украине 16-й пакет военной помощи суммой на 109 миллионов евро. В него войдет зенитное вооружение, боеприпасы и другое оборудование. О конкретных наименованиях сообщать не стали для обеспечения безопасности поставки.
Кроме того, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что выделение пакета военной помощи Украине согласовали на "Рамштайне". По его словам, речь идет о поддержке на 65 миллиардов долларов.
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