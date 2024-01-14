Сейчас даже на Западе постепенно начинают понимать, что реализовали неправильную стратегию.

Нежелание стран Запада предоставлять Украине необходимое вооружение в достаточном количестве - это попытка удержать интенсивность войны на текущем уровне, не допустив ее эскалации и вовлечения в войну других стран. Но эта стратегия уже показала свою нежизнеспособность.

Такое мнение в интервью "Эспрессо" высказал украинский дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый. В этом контексте он упомянул нежелание Германии поставлять Украине ракеты Taurus без какой-либо понятной причины, а также затягивание с поставками истребителей F-16.

"По моему мнению, всем очевидно, что стратегии Украины и, скажем, США не совпадали полностью с самого начала. Стратегия США рассчитана на удержание войны в пределах территории Украины, чтобы она не вышла в страны НАТО. И вторая позиция: они не знают, что делать с Россией, поэтому очень опасались ударов по российской территории в том числе западным вооружением", – говорит дипломат.

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Чалый убежден, что европейцы и американцы "за спинами" украинцев вели прямые переговоры с Москвой и Пекином и договорились об определенных правилах игры в российско-украинской войне. В частности дипломат уверен, что точно существует договоренность о недопустимости применения ядерного оружия ни при каких обстоятельствах. Но не только она.

Чалый отметил, что даже в публичном пространстве всплывает информация, что Запад воздерживался от передачи Украине определенных вооружений, например, тех же ракет Taurus, чтобы Китай и КНДР не начали поставлять свое оружие России. Но уже сейчас очевидно, что такой подход не сработал.

"Это называется регулирование эскалации или регулирование динамики войны. Они в этом не преуспели, более того это регулирование нам очень не способствовало в нашей попытке деоккупации в прошлом году, потому что выделили столько вооружений, что только хватало в их понимании на какую-то атаку на одном направлении, как они думали, на южном. Извините, так войны не ведутся. Теперь они это понимают", - объясняет дипломат.

Украине не дают ракеты Taurus

Как писал УНИАН, Германия последовательно отказывается предоставить Украине свои крылатые ракеты Taurus, которые являются аналогом уже имеющихся у ВСУ ракет Storm Shadow и SCALP, но несколько мощнее. По данным СМИ, против передачи ракет выступает лично канцлер Олаф Шольц, который боится некой "эскалации" войны, несмотря на то, что Россия и так уже задействовала против Украины все имеющиеся ресурсы.

В конце осени министр обороны Германии Борис Писториус нашел новую причину, почему не надо передавать эти ракеты Украине. По его мнению, поставка именно немецких ракет не изменит "правила игры" в войне.

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