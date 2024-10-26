Новая версия ракеты может быть усовершенствована дополнительными характеристиками.

Министерство обороны Германии планирует приобрести 600 современных крылатых ракет Taurus Neo, выделив на это примерно 2,3 млрд долларов, пишет Spiegel.

Такие закупки будут осуществляться из бюджета 2025 года, а первая поставка состоится к 2029 году. Также в Минобороны страны планируют возможную интеграцию ракеты с истребителями Eurofighter после вывода из эксплуатации самолетов Tornado.

В издании The Warzone отметили, несмотря на то, что Украина не один раз просила Германию передать ракеты Taurus KEPD 350, страна все равно отказывалась из-за опасений их использования на территории РФ.

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Известно, что ракета Taurus KEPD 350, которая есть на вооружении в Воздушных Силах Германии, имеет дальность более 500 км и оснащена мощной боеголовкой MEPHISTO, которая способна уничтожать укрепленные объекты. В то же время новая версия Neo может быть усовершенствована радиусом действия, точностью и средствами противодействия системам ПВО.

"Забегая вперед, можно предположить, что Германия планирует добавить Taurus Neo в состав экипажного истребителя, который будет в центре программы боевых самолетов следующего поколения, над которой работают Бельгия, Франция, Германия и Испания и которая известна как Future Combat Air System, или FCAS (будущая боевая авиационная система)", - говорится в материале The Warzone.

Кроме того, Германия является участником инициативы ELSA по созданию дальнобойных ракет с радиусом действия до 2000 км до 2030-х годов, что показывает большее внимание ЕС к дальнобойному вооружению на фоне растущих угроз со стороны РФ.

Ракеты Taurus для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, лидер Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц сообщил, что согласился бы передать Украине крылатые ракеты Taurus при одном условии. По его словам, сначала Берлин должен был бы сказать Путину, что тот должен прекратить бомбить гражданские объекты в Украине, однако если он не остановится, тогда необходимо снять ограничения на использование поставленного Германией оружия.

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, почему страна не соглашается передать нашему государству ракеты Taurus. Она отметила, что поддерживает использование дальнобойного оружия для самообороны.

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