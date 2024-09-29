Она говорит, что поддерживает право Украины на самооборону.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала о разногласиях в Берлине, из-за которых страна не согласовывает передачу украинской армии ракет Taurus.

В эфире телеканала ARD она заверила, что поддерживает использование дальнобойного оружия для самообороны. "Я всегда говорила, что оно (дальнобойное оружие, - УНИАН) играет важную роль, особенно для того, чтобы преодолеть этот минный пояс на востоке Украины", - цитирует Бербок ntv.

Тогда министра спросили, должна ли Германия поставлять Украине в будущем "что-то другое". Она сказала, что четко высказалась по этому поводу, но канцлер Олаф Шольц имеет другое мнение: "И в коалиции - в демократической коалиции - если вы не можете прийти к согласию по этому вопросу, то вы не можете это поддерживать. Так делают и американцы, и британцы, и французы".

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Германия не дает Украине ракеты Taurus

Как известно, Киев призывает партнеров снять ограничения на дальнобойные удары по российской территории. Это поможет украинской армии наносить удары по военным базам и аэродромам РФ, которые та использует для обстрелов Украины.

От Соединенных Штатов Америки хотят получить разрешение на использование ATACMS, а от Великобритании - Storm Shadow. В то же время канцлер Шольц выступает категорически против даже поставок немецких ракет Taurus в Украину.

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