В частности в пакет военной помощи войдут и другие виды оружия.

Канада планирует передать Украине более 2 тысяч избыточных невооруженных ракет CRV7 и перечень других видов вооружения. Об этом заявил министр обороны страны Билл Блэр, пишет Reuters.

"Канада предоставит Украине 2,3 тысячи канадских авиационных ракет CRV7. Это вооружение ранее использовали Королевские ВВС Канады. За прошедшие несколько месяцев мы тестировали эти ракеты, чтобы убедиться в их эффективности", - сообщил он перед встречей министров обороны стран НАТО.

По его словам, канадские специалисты провели последние несколько месяцев, обеспечивая эксплуатацию ракет, которые не имеют боеголовок.

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В то же время пресс-секретарь Блэра заявила, что Канада планирует отправить некоторые боеголовки в Украину, однако не предоставила подробностей.

Кроме того, Канада отправит 29 дистанционно управляемых станций вооружения немецкого производства, которые могут быть установлены на различные виды бронетехники и 13 тысяч патронов для стрелкового оружия.

В издании напомнили, что с начала полномасштабного вторжения Канада передала Украине 10,2 млрд долларов, среди них 4 млрд канадских долларов ушло на военную помощь (1 доллар США = 1,37 канадских долларов).

Известно, что ракеты CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7) были сняты в стране с вооружения еще в начале 2000-х годов, поэтому правительство ранее подписало контракт на их постепенную утилизацию. В то же время на складах Минобороны остается более 83 тысяч таких ракет, часть которых уже без боеголовок. Это оружие подходит для наземных пусковых установок и ударных вертолетов.

Помощь Украине от Канады - последние новости

Как писал УНИАН, в конце апреля стало известно, что Канада передаст Украине более 2,3 млн долларов на производство дронов. Кроме того, страна дополнительно выделит 13 млн канадских долларов (около 10 млн долларов США) на чешскую инициативу по производству и закупке артиллерийских боеприпасов.

Также в марте сообщалось, что Канада выделила Украине 1,5 миллиарда долларов финансовой помощи. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, эти деньги помогут украинскому правительству финансировать дефицит, в частности социальные программы помощи.

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