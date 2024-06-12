Россияне снарядили свои ракеты кассетными суббоеприпасами.

Российские крылатые ракеты Х-101 новой модификации опасны даже после того, как их сбивают. Об этом рассказал Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире Эспрессо.

"Россияне сейчас для ударов по Украине уже второй раз применили очередную модификацию своей ракеты Х-101, которая на самом деле очень проблемная", - отметил он.

По его словам, это четвертая модификация ракеты, одна из ее боеголовок имеет кассетное снаряжение:

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"Проблема в том, если эта ракета сбивается, все равно кассетные боеприпасы выпадают из ракеты и поражают цель на большой площади".

То есть, теперь ракета Х-101 может нанести вред даже после сбития, ведь из нее выпадают кассетные суббоеприпасы.

Россия запустила по Киеву обновленные ракеты Х-101

Напомним, ночью 12 июня Россия нанесла комбинированный удар по Украине. Оккупанты применили ракеты воздушного и наземного базирования (в том числе, Х-101, "Искандер-М", "Кинжал"), а также ударные БпЛА. При этом одной из основных целей ракетной атаки РФ стал Киев.

Позже стало известно, что для удара РФ использовала модифицированные ракеты Х-101 с кассетной боеголовкой.

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