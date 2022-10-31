Россия получит иранские ракеты, которые будет очень сложно сбивать.

Военный эксперт Роман Свитан прокоментировал масштабную ракетную атаку России по городам Украины в понедельник 31 октября 2022 года и отметил, что количество ракет у РФ не будет серьезно уменьшаться, поскольку Кремль получит их от Ирана.

Об этом он заявил в эфире телеканала Freeдом.

"Уменьшается количество ракет, это действительно так и есть с каждой такой волной. Но россияне ищут другие ракеты. Они нашли их у Ирана, сейчас Иран будет поставлять Fateh и Zolfaghar. Это не совсем простые ракеты, это балистические ракеты дальностью 300–700 километров с отделяемой головкой. Очень сложно их будет сбивать", – отметил эксперт.

По словам Свитана, примечательно то, что с начала войны Украина отгрузила Ирану тысячи тонн зерна.

"Мы больше 100 тысяч тонн Ирану отгрузили зерна по этой зерновой сделке, а он через Россию нам, так сказать, скажет "спасибо" Fateh и Zolfaghar. Потому нельзя говорить, что само количество ракет будет уменьшаться, общее количество ракет у россиян. Они их найдут и уже нашли", – подчеркнул он.

Военный эскперт считает, что Украине необходимо увеличивать количество систем противовоздушной обороны. Во время последней атаки они очень хорошо себя показали – украинские ракетчики сбили около 80% выпущенных Россией ракет.

"В этом направлении нам надо двигаться, просить у наших партнеров увеличение поставок систем, кстати, президент это делает – просит наших партнеров увеличить системы противовоздушной обороны, и забывать за страну Российская Федерация. Как забыли мы в свое время за Советский Союз, надо забывать так же (за Россию – ред). Полностью вычеркнуть ее из любого общения", – резюмировал Свитан.

Ракетный удар по Украине 31 октября

Утром 31 октября Россия осуществила несколько ракетных атак по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. В результате атаки были повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации.

Известно, что в ходе массированного обстрела Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 44 из 50 российских ракет. Они были выпущены из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 с севера Каспийского моря и из Волгодонска (Ростовская область).

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