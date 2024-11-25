Есть американские и израильские системы, которые способны это сделать.

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап рассказал в эфире "Эспрессо", существуют ли системы противоракетной обороны, которые могут сбить российскую баллистическую ракету "Орешник".

"Даже самая мощная американская стационарная ракетная оборона GMD имеет ракеты, которые только с вероятностью 55-60% могут поражать межконтинентальные баллистические ракеты. Они их поражают на траектории самого высокого взлета, они поражают их там, в дальнем космосе, то есть 100-200 километров. Ну, может, не такой далекий, но 100-200 километров они там поражают", - отметил Криволап.

По его словам, кроме мощной американской системы THAAD, существует и израильская разработка, которая несколько похожа на это вооружение. Эксперт сказал, что есть несколько систем, которые могли бы помочь Украине в противодействии "Орешнику".

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"Есть система "Иджис", тоже американская, корабельного базирования, она тоже впечатляет, но немного ближе к себе. Та система, которую мы хотим получить, чтобы что-то иметь, это из этих систем, возможно, самая дешевая, но она может поражать перед тем, как этот боезаряд будет разделяться и входить в плотные слои атмосферы. Есть еще израильская "Стрелец-3", она где-то похожа на THAAD, там есть немного отличия", - подытожил Криволап.

Новая российская ракета "Орешник"

21 ноября РФ впервые запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. По подсчетам ГУР, оккупанты могут иметь до 10 ракет "Орешник".

Редактор военно-аналитического портала Defence Express Олег Катков заявил, что хотя ракетные комплексы Patriot для сбивания таких ракет не предназначены, однако Украина все равно может попытаться это сделать.

В то же время авиаэксперт Валерий Романенко успокоил, что Россия вряд ли сможет наладить серийное производство своих новых баллистических ракет "Орешник".

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