Для обстрела Украины агрессор применяет ракеты, которые производятся не только в России.

Специалисты уже подтвердили, что Россией для обстрела Киева была применена гиперзвуковая ракета 3М22 "Циркон". Об этом сказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что не имеет много информации о "Цирконе". "Надо ждать заключения специалистов, которые признали, что именно эта ракета была применена для обстрела Киева", - сказал Игнат.

По его словам, Россия для обстрела Украины применяет ракеты, которые производятся в других странах и обломки их найдены - это зафиксировано и задокументировано.

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"Россия будет пытаться использовать все методы, чтобы атаковать Украину именно ракетами, которые летят по баллистической траектории. И эта ракета (речь идет о 3М22 "Циркон" - УНИАН), и "Кинжал", и "Искандер", которые она использует – это баллистика. И против этих ракет нужны средства. Какие средства знаем мы, знают наши партнеры. Надо работать, чтобы защищаться именно от этого вида вооружения", - добавил представитель Воздушных сил ВСУ.

Россия ударила по Украине "Цирконом"- что известно

Как сообщал УНИАН, обломки ракеты 3М22 "Циркон" нашли на минувшей неделе в Днепровском районе Киева.

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) подтвердили применение россиянами "гиперзвуковой" ракеты 3М22 "Циркон" во время удара по Украине 7 февраля 2024 года.

Директор института Александр Рувин отметил, что о применении Россией такой ракеты свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия.

По словам Рувина, найденные элементы характерны именно для "Циркона". Их не используют для других российских ракет. Комплектующие узлы "Циркона" имеют маркировку 3л22, 3в22 и тому подобное. На обломках ракеты лазерной гравировкой и методом тиснения выполнили надпись 3л22, свидетельствующую о конкретном узле из конкретного изделия.

Микроэлектроника ракеты оказалась практически полностью уничтоженной, поэтому она почти не поддается анализу. При этом даже те данные, которые уже есть в распоряжении экспертов, позволяют говорить, что ракета не соответствует указанным техническим.

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