Ракета "Буревестник" слишком грязная даже для ядерного оружия.

Россия может планировать испытания ракеты с ядерным двигателем, известной как "Буревестник". О постановке ракеты "Буревестник" на вооружение российской армии пока ничего неизвестно, и пока у Украины нет причин волноваться, говорят эксперты.

"Много раз Россия уже объявляла о проведении успешных испытаний, но пока нет точных сведений о запуске "Буревестника". В отчетах для Путина тоже писали, что все хорошо. Украине волноваться нечего, поскольку РФ использовала все компоненты вооружений, кроме ядерного. Приходится продолжать боевую работу и уничтожать врага", - рассказал в комментарии "Фокус" военный эксперт и бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

Эксперты также предупреждают, что в случае удара по Украине "Буревестником" произойдет распространение радиации на территорию стран НАТО, которое будет расцениваться как нападение на члена Альянса. Реакцией на это будет уничтожением Черноморского флота и значительных сил российской армии. Селезнев отмечает, что возможный запуск "Буревестника" с ядерной установкой был бы сигналом для США и НАТО в целом.

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"С точки зрения ведения политики угрозы, РФ теряют эффективность. Очевидна демонстрация сырой и неготовой системы, которую трудно вводить в бой. Ракета "Буревестник" слишком грязная даже для ядерного оружия, в ней практически нет радиационной защиты и после пуска она оставляет после себя опасные выбросы", – замечает эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Еж.

Ракета Буревестник - последние новости

1 марта 2018 года в обращении к Федеральному собранию российский диктатор Владимир Путин впервые заявил о существовании ракеты 9М730 "Буревестник" (SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО). Это перспективная российская крылатая ракета с ядерной силовой установкой. В предыдущие годы Россия уже проводила испытания этой ракеты. Впервые полет и пуск крылатой ракеты "Буревестник" Министерство обороны России показало 19 июля 2018 года – в ролике на YouTube. Но предполагается, что пуски проводили и раньше.

Сейчас о постановке этого оружия на вооружение российской армии речь не идет, но российские пропагандисты уже угрожают его применением. Российская пропагандистка Маргарита Симоньян публично угрожала "термоядерным взрывом над Сибирью".

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя возможные новые испытания ракеты, отметил, что это первой очередью демонстрация. Он также подчеркнул, что большинство испытаний российского оружия либо не проходит, либо проходит с нарушением регламента.

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