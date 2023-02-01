По словам Жданова, получение этих радаров станет очередным шагом к созданию интегрированной системы ПВО и ПРО Украины.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что радары GM-200, меморандум о поставках которых для украинской противовоздушной обороны подписали Украина и Франция, является одной из разновидностей раннего обнаружения пусков баллистических ракет.

"Это очень важно. Чем раньше мы обнаруживаем баллистическую ракету, тем больше у нас возможностей ее сбить. Кстати, одна из функций самолета F-16 – это тоже обнаружение и перехват. Как истребитель, он может перехватывать ракеты и работать в спарринге со схожими радиолокационными станциями и системами ПРО. Если эскадрилья своевременно поднята в воздух, вместе с системами ПВО они могут работать по обнаружению и перехвату ракет, в том числе и баллистических", – рассказал Жданов в интервью ТСН.

Кроме того, это очередной шаг к созданию интегрированной системы ПВО и о Украине, о чем шла речь на шестом заседании в формате "Рамштайн".

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"Все это элементы, которые постепенно будут вливаться в единую систему оповещения и распределения целей между средствами поражения, и которые уже на сегодня составляют основу той мощной системы, которую мы должны построить, чтобы закрыть собственное небо", – подчеркнул эксперт.

Радары GM-200

В конце января 2023 года стало известно, что власти Франции помогут Украине приобрести радары для противовоздушной обороны GM-200. Их приобретут за средства созданного Францией спецфонда поддержки Украины.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Ground Master 200 – это многоцелевой радар ПВО среднего радиуса действия семейства Thales Ground Master. Он представляет собой тактический радар, который одновременно отвечает самым строгим оперативным требованиям.

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