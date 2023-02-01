Это оборудование поможет заметить вражеские беспилотники и ракеты, в том числе баллистические.

Украина и Франция подписали меморандум о поставках радаров MG-200 для украинской системы противовоздушной обороны.

Министр обороны Украины Алексей Резников вместе со своим французским коллегой Себастьеном Лекорню подписал меморандум с Thales Group о поставках радаров MG-200 украинских ПВО.

"Это оборудование поможет нам заметить вражеские беспилотники и ракеты, в том числе баллистические. Наше небо будет защищено от смертоносных атак России", - подчеркнул Резников.

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Радары для ПВО GM 200 для Украины - что известно

31 января 2023 года стало известно, что министр обороны Франции Себастьен Лекорню на совместном с министром обороны Украины Алексеем Резніковим брифинга в Париже заявил, что Париж поможет Киеву приобрести радары для противовоздушной обороны GM 200.

В свою очередь представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что обещаны Францией радары имеют определенный диапазон и радиус обнаружения вражеских объектов-примерно 250 километров. По его словам, это поможет украинским защитникам быстрее выявлять воздушные вражеские цели и своевременно оповещать ПВО.

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