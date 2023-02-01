Радары Ground Master 200 отвечают самым строгим оперативным требованиям, отметил обозреватель.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал о главных преимуществах и особенностях радарах ПВО GM 200, которые Франция намерена закупить для Украины.

Ground Master 200 - многоцелевой радар ПВО среднего радиуса действия семейства Thales Ground Master, представляющий собой тактический радар, который одновременно отвечает самым строгим оперативным требованиям, отметил эксперт.

По его словам, среди этих требований:

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чрезвычайно точное отслеживание от очень малых до очень больших высот (24 км), независимо от сложности окружающей среды;

координация зенитных комплексов от очень малой до средней дальности, 250 км в режиме наблюдения / 100 км в режиме боя;

предупреждение о реактивном, артиллерийском и минометном огне;

обнаружение надводных целей и отслеживание кораблей, малых плавсредства и т.д.

Коваленко добавил, что радар Ground Master 200 способен отслеживать широкий спектр целей, от небольших и медленных до малозаметных и маневренных, в частности - дроны от класса I (Mini) до класса IV (HALE).

"Аппарат весьма полезный, особенно с учетом тех угроз, которые были, есть и ещё будут. Один только минус - их бы побольше и как можно больше", - резюмировал эксперт.

Радары ПВО GM 200 - новости

Ранее сообщалось, что Франция поможет Украине купить радары для противовоздушной обороны GM 200.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что эти радары имеют определенный диапазон и радиус обнаружения вражеских объектов - примерно 250 километров. По его словам, это поможет украинским защитникам быстрее выявлять воздушные вражеские цели и своевременно оповещать ПВО.