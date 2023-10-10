Эта технология работает под вражеской радиоэлектронной борьбой и держит заряд до 4 дней.

Украинские разработчики создали радиостанцию Himera, которую не смогут заглушить россияне. Она держит заряд несколько дней.

Как сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, враг постоянно использует средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия Силам обороны Украины.

"Это уникальная технология, которая работает под вражеским РЭБом. Россияне не могут заблокировать сигналы рации и расшифровать его. Разработка держит заряд до 4 дней", – отметил Федоров.

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Он также добавил, рацию можно интегрировать в систему ситуационной осведомленности или использовать как GPS-маяк – для поиска и эвакуации воинов. Управлять системой радиостанций можно просто через приложение в телефоне.

По его словам, вскоре на фронте будет еще больше таких раций. Himera стала лучшим defense-Tech стартапом IТ Арены 2023 и получила 10 тысяч долларов на масштабирование и развитие продукта.

Средства связи для Сил обороны Украины

В сентябре 2023 года автор проекта Himera Михаил Рудоминский сообщил, что в войске основными средствами коммуникаций являются именно гражданские системы радиосвязи. По его словам, они дешевле, качественные, но имеют и ряд недостатков. Также есть и военные радиостанции, однако их очень мало, они дорогие и передаются обычно в пакетах военной помощи.

В то же время в рациях Himera используются обычные компоненты, но из них "вытягивают" максимум, и делают "реальные военные характеристики".

Рудоминский отметил, что эти рации поставляют Вооруженным силам по фиксированной спеццене в чуть более 100 долларов – 4 тысячи гривень. При этом гражданские рации закупаются примерно за тысячу долларов – около 37 тысяч гривень.

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