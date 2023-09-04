Эти рации Вооруженным силам поставляют по фиксированной спеццене.

Украинцы создали новую рацию "Химера" для военных. Ее преимущество заключается в том, что этот прибор оккупанты глушить не смогут.

Как рассказал в эфире 1+1 в рамках национального марафона автор проекта "Химера" Михаил Рудоминский, в армии основными средствами коммуникаций являются именно гражданские системы радиосвязи. Они дешевле, качественнее, но имеют и ряд недостатков. Есть и военные радиостанции, но их очень мало, они дорогие и передаются обычно в пакетах военной помощи.

"По факту, и той, и той связи не хватает. Больше гражданской, но она не действует во время глушения нашим врагом, и нет некоторых характеристик, которые нужны военным. Что делает "Химера" – это наиболее эффективно, по нашему мнению и мнению ряда военных, умножает российский РЭБ на ноль", – пояснил Рудоминский.

По его словам, в этих рациях используются обычные компоненты, которые изготавливаются миллионами в год. Но из них "извлекают" максимум, и делают "реальные военные характеристики".

"Такие как перенастройка рабочей частоты. Это означает, что невозможно заглушить радиостанцию, просто включив мощную глушилку на одной частоте. Радиостанция – это классическая военная технология, она прыгает очень быстро по частотам, синхронно это делая. Таким образом она обходит это глушение", – добавил он.

Рудоминский отметил, что эти рации Вооруженным силам поставляют по фиксированной спеццене чуть более 100 долларов – 4 тысячи гривень. При этом распространенные в армии гражданские рации закупаются примерно за тысячу долларов (около 37 тысяч гривень – ред.)

"Это не ее рыночная цена, очень важно. Это то, за сколько мы можем ее изготавливать и покрывать наши расходы. Наша задача сейчас – не заработать на этом деньги. Мы лучше передадим втрое больше этих радиостанций, чем что-то на этом заработаем", – резюмировал он.

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