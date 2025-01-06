Ракета получила название Qingtian и уже производится серийно.

Тайвань наращивает производство оружия из-за растущей угрозы со стороны Китая. Одной из последних разработок страны является новая гиперзвуковая ракета, которая способна развивать скорость до 6 Махов (около 7350 км/ч), сообщает Interesting Engineering.

Отмечается, что ракета получила название Qingtian и уже производится серийно. Ее максимальная дальность полета составляет более 2000 километров.

Qingtian основана на программах Yunfeng и Yungeng II, добавили в издании. Ракета обладает передовыми характеристиками.

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В издании подчеркнули, что Qingtian может поступить на вооружение армии Тайваня уже в ближайшем будущем. Помимо этого в стране разрабатывают систему, которая позволит развертывать ракету с мобильных пусковых установок. С этой целью ведутся переговоры с чешской и американской компаниями.

Тайвань рассматривает грузовики Tatra Force 12X12 чешского производства как платформу для новой гиперзвуковой ракеты. Альтернативой могут стать американские Oshkosh M983, поделились в издании.

Журналисты подчеркнули, что такая высокая скорость полета Qingtian затруднит отслеживание и перехват ракеты вражескими системами ПВО после ее запуска.

В издании напомнили, что в прошлом десятилетии Тайвань разработал сверхзвуковую крылатую ракету для атаки наземных целей Yun Feng с дальностью полета до 1200 км. Позже появилась модификация с увеличенной дальностью полета до 2000 км.

Китай собирается напасть на Тайвань - важные новости

Ранее заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что катастрофа российского блицкрига в начале полномасштабного вторжения в Украину должна беспокоить Китай, который, вероятно, сейчас готовится к собственному вторжению на Тайвань.

Кроме того, в The Telegraph сообщали, что Китай уже почти готов ко вторжению на Тайвань. В издании отметили, что нападение может произойти, когда к власти в США придет Дональд Трамп - изоляционист и любитель диктаторов.

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