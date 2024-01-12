До сих пор Запад мало что знал о северокорейских ракетах.

Российские удары по Украине с использованием баллистических ракет Северной Кореи могут снять завесу тайны с ракетной программы КНДР, десятилетиями являвшейся "белым пятном" для стран Запада. Такое мнение изданию Newsweek высказал научный сотрудник Международного института стратегических исследований Фабиан Хинц.

Эксперт отмечает, что до сих пор западным разведкам было значительно меньше известно о ракетных программах КНДР, чем о ракетных программах Ирана. Теперь же, когда северокорейские ракеты применяются в реальной войне, информации станет значительно больше.

Во-первых, многое о характеристиках этих ракет можно узнать из самого факта их применения – траектория и дальность полета, их точность, а также насколько эффективны против них западные системы ПВО.

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Во-вторых, еще больше можно узнать, изучая обломки ракет. В частности можно узнать об их системе наведения, происхождении комплектующих и так далее.

"Было бы очень ценно иметь возможность посмотреть на них вблизи. Это поможет определить, сколько иностранных деталей получает Пхеньян для своих ракет", - объясняет Фабиан Хинц.

Он также отметил, что изучив начинку корейских ракет, западные оружейники смогут соответствующим образом усовершенствовать собственные системы ПВО для борьбы с ними.

Россия бьет по Украине ракетами из КНДР

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Белый дом сообщил, что во время новой кампании массированных ракетных ударов по Украине, которую Россия начала 29 декабря, впервые были применены ракеты северо-корейского производства. Ими в частности били по Харькову и Запорожью.

Позже в Харьковской прокуратуре признали, что обломки ракеты, которой агрессор ударил по городу 2 января, действительно могут принадлежать одной из северокорейских ракет.

11 января генпрокурор Андрей Костин подтвердил окончательно, что Россия применяет для ударов по украинским городам ракеты северокорейского производства.

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