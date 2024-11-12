Украина продолжает наращивать собственное производство оружия.

Украина выделит более 55 млрд гривен на производство вооружения и военной техники на 2025 год. Это больше, чем было выделено на этот год (около 51 млрд). Соответствующее заявление на своей Telegram-странице сделал министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

54,55 млрд из этой суммы предназначены для развития производства, разработки и внедрения новых технологий, а также наращивания производственных мощностей.

Еще 500 млн пойдут на программу доступных кредитов для предприятий ОПК. Напомним, программу создали в 2024 году. Благодаря ей производители могут брать кредиты под 5% годовых - остальные проценты будут покрываться государственным бюджетом.

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"Спасибо Правительству за поддержку производителей ОПК. Впереди - голосование в Верховной Раде", - добавил министр стратегических отраслей промышленности.

Производство оружия в Украине

Напомним, в сентябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2024-м нашей стране удалось существенно нарастить производство оружия.

За первые восемь месяцев удалось нарастить производство в два раза (по сравнению с 2023 годом). При этом в 2023-м производство оружия увеличилось в три раза.

Премьер добавил, что в 2024-м было законтрактовано более одного миллиона беспилотников. Среди крупнейших достижений - наращивание производства боеприпасов.

При этом украинская оборонка продолжает сталкиваться с систематическими проблемами. Среди них - технологическое отставание от западных стран. Поэтому, по мнению экспертов, одной из задач на данный момент является получение современных западных компонентов.

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