Украина резко увеличила объемы военного производства за время войны, но проблема в технологическом отставании в целом.

С 2022 года объемы украинского оборонного комплекса выросли в шесть раз. Например, каждый второй снаряд, который сегодня выстреливают ВСУ, был изготовлен уже в Украине. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, совокупный объем производства украинского ОПК сейчас составляет около 10 млрд долларов США и продолжает расти. По мнению эксперта, при поддержке западных партнеров этот показатель может увеличиться до 20-30 миллиардов.

"Это, конечно же, совместные предприятия по ремонту техники, производства дронов, производства снарядов, каждый второй снаряд, в том числе и натовского калибра изготовлен в Украине. И эта работа продолжается и развивается", - рассказал Жмайло.

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Главным вызовом эксперт называет получение не только денег и станков, но современных западных технологий.

"Нам нужно быстро перепрыгнуть этот шаг исследований и получить уже западные компоненты, чтобы выводить наше оружие на качественно новый уровень. Это трек, над которым сейчас работает Украина (...) Нужно добиться не только количественных, но и качественных изменений в нашем ВПК", - рассказал он.

Украинский ВПК: последние новости

Как писал УНИАН, одним из преимуществ украинского ВПК является относительно малая себестоимость производства в Украине. Например, дроны с "искусственным интеллектом", изготовление которых стоит в США $1200, украинцы делают в 20 раз дешевле.

В последнее время поднимается вопрос возможного экспорта украинских военных дронов, ведь сейчас украинские предприятия способны производить больше, чем может выкупить для нужд ВСУ государство. По словам Зеленского, если такой экспорт действительно разрешат, то, скорее всего, только в страны, которые сами помогали Украине оружием.

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