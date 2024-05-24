Украина решила масштабировать производство боеприпасов, как это было с дронами.

Правительство увеличило доходность для украинских предприятий чтобы масштабировать производство боеприпасов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По словам премьера, за последние годы страна смогла существенно нарастить изготовление собственных образцов оружия. Одними из самых успешных примеров стало производство различных типов дронов.

Среди главных факторов успеха в этом направлении считают привлечение частных фирм. В Кабмине установили для них норму рентабельности на уровне 25% и в итоге производство дронов за год выросло примерно в 100 раз.

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"Теперь этот успешный кейс с дронами масштабируем на изготовление боеприпасов. Утверждаем постановление, которое устанавливает для отечественных производителей боеприпасов уровень прибыльности в размере до 25% от их себестоимости", – заявил Шмыгаль.

По словам премьера, это решение приведет к расширению и модернизации производителями своих линий. По его мнению, впоследствии можно ожидать появления новых компаний и новых инвестиций.

Украина наращивает производство БПЛА

В апреле заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр заявила, что в этом году Украина сможет изготовить около 2 млн дронов. Она отметила, что сейчас этот сектор охватывает около 200 украинских компаний, из которых почти 60 уже привлекли к госзаказу.

Еще раньше, в феврале, вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина намерена закупить в этом году более 1 млн дронов.

Также сообщалось, что немецкая компания Quantum-Systems GmbH, которая специализируется на производстве беспилотных аппаратов, открыла в Украине еще один завод. Напомним, именно ее специалисты разработали известный разведывательный БПЛА Vector, который сыграл важную роль в битве за Северский Донец вблизи Белогоровки.

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