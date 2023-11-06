В компании говорят об укреплении двусторонних отношений между Францией и Украиной в сфере оборонного сотрудничества.

Французская Verney-Carron, дочерняя компания группы Cybergun, подписала рамочный контракт на 36 миллионов евро на поставки оружия в Украину.

Как говорится на сайте Cybergun, в рамках соглашения Вооруженные Силы Украины получат 10 тысяч штурмовых винтовок, 2 тысячи снайперских винтовок, а также 400 гранатометов.

"Это свидетельствует об укреплении двусторонних отношений между Францией и Украиной в сфере оборонного сотрудничества и способности игроков французской военной промышленности поставить себя на службу этому сотрудничеству", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что первые поставки оружия в Украину планируются на начало 2024 года, массовые же поставки будут осуществлены через полгода.

"Процесс поставки будет растянут на 10 месяцев, что позволит Verney-Carron адаптировать свое производство к запланированным объемам", - уточнили в компании.

Напомним, что Франция решила втрое нарастить темпы изготовления и поставки Украине боеприпасов.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

"Есть постоянный, актуальный вопрос поставки боеприпасов 155-го калибра. Франция взяла на себя обязательство поставлять эти снаряды в определенном ритме. Те, кто их изготавливает, работают сейчас 24/7, профильные предприятия Франции перешли на чрезвычайный режим работы. И тут есть хорошая новость: французы решили нарастить темпы изготовления и снабжения втрое. Это очень существенно", - сказал Омельченко.

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