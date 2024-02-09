Глава Нацгвардии США заверил, что есть ресурсы для продолжения уже начатых учений.

У Национальной гвардии США все еще достаточно средств, чтобы завершить обучение украинских пилотов на истребителях F-16, несмотря на то, что у США закончились средства на отправку Киеву дополнительного оружия и помощи. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на главу Нацгвардии США генерала Дэна Хокансона.

Обучение украинских пилотов началось в октябре на базе Национальной гвардии ВВС Моррис в Тусоне, штат Аризона. Однако с тех пор деньги в фонде войны на Украине, который США использовали для отправки Украине других систем вооружения и помощи на миллиарды долларов, закончились.

Из-за отсутствия финансирования США не смогли отправить Украине ни одной новой партии оружия, но обучение пилотов было продолжено, сказал Хокансон.

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"У нас есть ресурсы для продолжения уже начатых учений и для того, чтобы завершить первый транш в этом году", - сказал глава Нацгвардии США.

Однако, по его словам, в если будет принято решение о расширении программы, то понадобятся ресурсы для подготовки дополнительных пилотов и наземного вспомогательного персонала.

Ситуация с F-16 для Украины

Нидерланды возглавляют "авиационную коалицию" для Украины, позже к ним присоединились Дания, Норвегия и Бельгия. Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что ее страна планирует предоставить Украине 19 F-16.

5 февраля стало известно, что Нидерланды подготовят к поставке Украине еще шесть истребителей F-16. Общее количество самолетов F-16, которые Украине передадут Нидерланды, достигло 24 единиц.

В ноябре США начали обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Также известно, что другая группа пилотов в октябре завершила курс языковой подготовки в США и начала обучение на F-16 на авиабазе в американском штате Аризона. Там находится главный учебный центр ВВС для самолетов F-16.

Как известно, с октября прошлого года Конгресс США не может одобрить дополнительную поддержку для Украины объемом 60,1 млрд долларов. Определенная часть представителей Республиканской партии заявило, что надо сначала решить внутренние проблемы.

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