Лула да Сильва осознал, что невольно стал выглядеть сторонником России.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва больше не будет критиковать военную помощь Украине, чтобы не ссориться с Западом и не выглядеть сторонником российской агрессии. Об этом неназванные бразильские чиновники рассказали агентству Reuters.

Неделю назад Лула разозлил многих на Западе, когда призвал США и Европу прекратить поставки оружия Украине, заявив, что они затягивают войну. В Белом доме Лулу даже обвинили в том, что он "повторяет российскую и китайскую пропаганду".

Бразильские чиновники в общении с Reuters признали, что комментарии Лулы вызвали "ненужный шум", и подорвали нейтралитет и авторитет Бразилии как посредника в мирных переговорах, которые Лула хочет организовать.

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В рамках своего визита в Португалию и Испанию, который начался в пятницу, Лула намерен изменить риторику, чтобы не выглядеть сторонником России.

При этом неназванные европейские дипломаты в комментарии Reuters заявили, что лидеры Испании и Португалии в свою очередь намерены убедить Лулу взглянуть на войну в ином свете и отказаться от критики военной помощи Украине.

Скандальное заявление президента Бразилии

Неделю назад, возвращаясь из Китая, Лула да Силва призвал США и Европу прекратить "поощрять" войну в Украине поставками оружия. Спикер Белого дома Джон Кирби в ответ обвинил бразильского президента в подыгрывании пропаганде РФ и Китая.

Украинский МИД тоже отреагировал на слова Лулы. Украинские дипломаты отметили, что заявления президента Бразилии не соответствуют реальному положению вещей и пригласили его в Украину поближе познакомиться с российской агрессией.

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