В Белом доме назвали его точку зрения ошибочной.

Белый дом раскритиковал президента Бразилии Луиса Инасио Лула да Силву, заявившего во время поездки в Китай, что Соединенные Штаты Америки поощряют войну в Украине.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби обвинил президента Бразилии в "пропаганде" тезисов России и Китая, пишет Sky News. Он назвал точку зрения бразильского лидера "просто ошибочной".

"Господин Лула повторяет российскую и китайскую пропаганду в своих высказываниях", - сказал Кирби.

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Позиция Бразилии в войне

Как известно, Бразилия не присоединилась к западным санкциям против России. Кроме того, они отказались продать снаряды для танков Leopard, чтобы "не провоцировать Путина".

Ранее МУС выдал ордер на арест Путина. Тогда глава бразильского МИД Мауро Виейра заявил, что Путин столкнется с "последствиями", если посетит Бразилию, поскольку страна является подписантом Римского договора.

В апреле президент Бразилии предложил Украине задуматься об отказе от Крыма, чтобы закончить войну. В Украине заявили, что не торгуют своими территориями.

На днях стало известно, что Лула да Силва хочет создать группу стран для установления мира в Украине. Перед этим он обвинил Соединенные Штаты в "поощрении" этой войны.

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