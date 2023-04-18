Министерство иностранных дел Украины отмечает, что заявления президента Бразилии не соответствуют реальному положению вещей.

Министерство иностранных дел (МИД) приглашает президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву посетить Украину для ознакомления с истинной сущностью российской агрессии.

Об этом спикер МИДа Олег Николенко сообщил в Facebook. В частности, Украина с заинтересованностью наблюдает за усилиями президента Бразилии по поиску решения для прекращения войны.

"В то же время не соответствует реальному положению вещей подход, по которому жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов, а страны, которые помогают Украине защититься от смертоносной агрессии, обвиняются в поощрении войны", - отметил Николенко.

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Спикер подчеркнул, что Украину не нужно ни в чем убеждать.

"Захватническая война ведется на украинской земле и наносит невыразимые страдания и разрушения. Мы более чем кто-либо в мире стремимся к завершению российской агрессии на основе "Формулы мира", предложенной президентом Зеленским", - сообщил Николенко.

"Подтверждаем приглашение Луису Инасиу Лулу да Силве посетить Украину, чтобы понять истинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности", - добавил спикер.

Недавно президент Бразилии сообщил, что во время визитов в Китай и ОАЭ обсудил совместное посредничество в войне России и Украины, а также одновременно обвинил США и Европу в "затягивании конфликта". Он сказал, что Китай, ОАЭ и другие должны присоединиться к "политической G20", чтобы попытаться прекратить войну.

Скандальные заявления бразильского президента по Украине

6 апреля президент Бразилии Инасио Лула да Силва предложил отдать Крым России, чтобы прекратить войну. В Министерстве иностранных дел ответили на это предложение президента Бразилии тем, что Украина не торгует своими территориями.

А 10 апреля он выступил с анонсом, что намерен встретиться с главой КНР Си Цзиньпином и обсудить Украину.

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