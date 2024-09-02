Окончательное слово теперь за румынским парламентом.

Коалиционное правительство Румынии одобрило проект закона, позволяющий передать Украине систему противоракетной обороны Patriot, и направило его в парламент для окончательного голосования. Об этом пишет Reuters.

В июне Бухарест заявил, что передаст Украине одну из двух действующих систем Patriot при условии, что союзники заменят ее подобной системой противовоздушной обороны. Этот ЗРК является одним из пяти, которые страны НАТО пообещали передать Киеву в последние месяцы.

"После того, как парламент одобрит закон, правительство сможет издать решение, которое делает пожертвование оперативным", - сказал представитель правительства Михай Константин.

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В проекте закона также указано, что Румыния направит США письма-предложения на согласование по замене подаренной украинцам батареи и рассчитывает уплатить примерно 60 миллионов долларов в виде налогов и сборов.

Румыния подписала соглашение на 4 миллиарда долларов на покупку Patriots, построенных RTX Corp (RTX.N) в 2017 году, крупнейший контракт на закупку на сегодня. Первая партия была доставлена в 2020 году. Сейчас Румыния получила четыре системы, из которых две уже работают.

Поставки оружия в Украину: последние новости

Как писал УНИАН, Германия объявила о выделении новой помощи Украине. Новый пакет вооружений в частности включает зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, дроны, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и прочее.

Также мы рассказывали, что Дания готова была передать Украине истребители F-16 с самого начала полномасштабной войны, но продолжалась дискуссия о том, правильное ли это решение.

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