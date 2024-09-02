Как известно, Румыния присоединилась к партнерам Украины, которые будут менять наш воздушный щит.

Недавно Минобороны Румынии подало в парламент законопроект о передаче Украине комплекса Patriot, хотя о соответствующем намерении союзники заявляли еще в июне этого года.

Пока неизвестно, румыны только собираются отправить Украине ПВО или просто оформляют "на бумаге" уже предоставленный защитный комплекс. Defense Romania, комментируя ситуацию, вспоминает Нидерланды, которые также не уточняли публично сроки передачи Patriot.

"Я не делаю никаких конкретных заявлений относительно точной даты поставки, не потому что не хочу быть непрозрачным, а потому, что не хочу информировать Россию. Но в целом могу сказать, что то, что мы обещали, в ближайшее время выполним", - сказал тогда министр обороны нидерландов Рубен Брекельманс, которого цитирует румынское издание.

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Журналисты отметили, что Румыния присоединилась к партнерам Украины, которые будут менять наш воздушный щит американскими комплексами, а потому "позиция Нидерландов максимально обоснована в случае с поставкой румынского Patriot".

В Defense Express подчеркнули, что каждый из поставщиков вооружения для Киева имеет полное право выбирать свою политику информирования о выполненных поставках. Кроме того, Румыния все время полномасштабной войны не раскрывает фактически поставленную помощь Украине.

ПВО для Украины

Недавно в Пентагоне прокомментировали темпы поставок Patriot и другого оружия, заявив, что Украина в приоритете.

В МИД отметили, что Украина до сих пор не получила все зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ей ранее пообещали предоставить западные партнеры.

"Я призываю все страны, которые несколько месяцев назад пообещали предоставить системы Patriot, наконец предоставить их. Они есть, они готовы. Нет только окончательного зеленого света на отправку. Какие бы ни были причины, это пора сделать", - призвал глава ведомства Дмитрий Кулеба.

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